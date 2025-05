Grande festa per i 25 anni di Eurofitness

Festa per i 25 anni dell’ Asd Eurofitness palestre Modena in collaborazione con Modenamoremio. Nell’occasione, sabato 24 maggio, ci sono state le premiazioni per ’Miss Modena fitness’: prima classificata Franca Ladurini, seconda Margherita Resti e terza Francesca Biselli. Nel team dell’Associazione sportiva Eurofitness ci sono atleti di livello nazionale come Danilo Macchia, vice campione italiano della categoria dei pesi massimi nella disciplina della Fisp Chessboxing; Marica Bodi, insegnante di step, total body, postural, pilates etc.

"Siamo orgogliosi del lavoro svolto con dedizione e passione in tutti questi anni, ciò ha permesso di aggiungere prestigio al quartiere dando un importante contributo sociale a tutti i cittadini", dicono i titolari di Eurofitness.