Grande festa per i 50 anni del telescopio

Sabato a Cavezzo si festeggia il 50esimo anniversario della realizzazione del telescopio che ormai da 47 anni costituisce la principale strumentazione dell’Osservatorio "Geminiano Montanari" ora anche centro di rilevazione sismografica collegata all’Ingv. "Nel campo delle comete – dice il presidente dell’omonima Associazione Astronomica, Mauro Facchini - è un’eccellenza. Qui sono nati diversi progetti che fanno sì che la sezione comete degli astrofili italiani per la fotometria sia tuttora molto quotata".

La storia di questo telescopio, la cui nascita risale al 25 ottobre 1975, quando fu pubblicamente esposto in piazza a Cavezzo, è abbastanza singolare. Per quella giornata l’Osservatorio sarà aperto liberamente al pubblico tutta la giornata fino alle 19. "Faremo guardare il sole, le macchie solari, la cromosfera solare, le protuberanze e se la giornata ci assiste – conferma Facchini - faremo vedere anche le stelle di giorno, fatto non usuale".

"Rodolfo Calanca – ricorda un ex vicesindaco, giovane del tempo, Gianni Sgarbi -, per noi amici "Bullo", era un grande appassionato di astronomia e sognava di costruire un osservatorio astronomico a Cavezzo, quindi fondò il Gruppo "Geminiano Montanari" (erano gli anni ’72-‘73 col padre Medardo, lo zio Loris e altri appassionati come Danilo Malaguti, Remo Gavioli e Gianluca Tusini). In tanti abbiamo fatto parte del gruppo".

"L’idea originale – aggiunge Facchini - era partita da un astrofilo carpigiano Ferdinando Caliumi, che lo disegnò su un foglio di carta una sera, ma fu ampiamente rimaneggiato dalla associazione di allora". Il telescopio ha un diametro di 40 centimetri. La struttura muraria e la collocazione del telescopio nella sede attuale avvenne qualche anno più avanti e fu completata nell’autunno del 1978. Sul finire degli anni Ottanta i soci Mauro Facchini e Martino Nicolini, iniziarono i primi esperimenti di astronomia digitale. Fu l’inizio della ascesa e della considerazione conquistate in campo astronomico dall’Osservatorio Montanari.

"Poi nel ‘91 – prosegue Facchini - abbiamo acquisito la prima camera e abbiamo iniziato a realizzare immagini digitali. Questo ci ha portato anche ad avere il codice dell’Osservatorio che è MP107, dato dal Minor Planet Center per gli osservatori che partecipano alla scoperta di pianeti minori. E se non ricordo male siamo il secondo osservatorio pubblico in Italia ad aver avuto il codice, a parte i professionisti. Nel ‘95 scoprimmo il primo asteroide, denominato Cavezzo. Ne abbiamo trovati 14, di cui 8 sono ufficialmente nominati"

Alberto Greco