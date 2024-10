Grande inizio della Zerosystem. Travolto Vicenza per 5 a 0

Hanno preso il via i campionati a squadre nazionali e regionali di tennistavolo che vedono impegnate numerose formazioni cittadine della Villa D’Oro e della Cdr. In B1 roboante esordio interno per la Zerosystem del neo acquisto Marco Bressan, che ha rifilato un sonoro 5-0 a Vicenza. Non è andata altrettanto bene, in B2, alla Cdr Topsolid che a Ferrara, in formazione rimaneggiata, ha incassato un secco 5-0. In C1, la Cobi Meccanica, grazie alla tripletta di Roberto Vai, si è imposta per 5-3 contro Prato, mentre con lo stesso risultato la Pfm ha dovuto arrendersi al Sesto Fiorentino. In C2 è andato di scena il derby tra la Cdr Pizzeria Vesuvio e la Ts Villa D’Oro, con successo dei rossoneri per 5-2, in virtù dell’en plein del giovane Davide Monari, il quale non ha lasciato neppure un set agli avversari. A vuoto le squadre villadoriane di D1: l’Upm ha perso a Parma per 5-0, mentre la Stendalto è uscita sconfitta per 5-4 dal campo di Lugo nonostante i tre centri di Fabio Benatti. In D2 Cdr Global Service corsara a Bologna con un tiratissimo 5-4.