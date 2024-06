"Grande onestà e spirito di servizio al centro di tutto"

"Primo punto – spiega Davide Verri, Forza del Popolo – è la riapertura di piazza Martiri che risolverebbe i problemi dei parcheggi e della sicurezza in centro storico, oggi desertificato. Poi valorizzazione di Palazzo Pio con istituzione di una Pro loco attiva 7 giorni su 7, con spazi dedicati a tutte le età; sensibilizzazione sull’utilizzo o meno del 5G, molto discusso, con tavoli aperti alla cittadinanza sui rischi che si corrono a livello di salute. In Italia già altri comuni hanno scelto di eliminarlo. Manutenzione strade cittadine e forensi; piste ciclabili idonee e non ‘pitturate’ a terra; manutenzione delle palestre esistenti che possano essere dignitose per lo sport, il benessere, e l’integrazione dei nostri ragazzi; rilanciare la collaborazione con le Ferrovie dello Stato per risolvere i disservizi dei collegamenti con Modena e incentivare più corse, creando un secondo binario; tavolo aperto fra associazioni di categoria e scuole per segnalare studenti da avviare alle attività artigianali o che vanno scomparendo. Nonostante la difficoltà di governare una città con quasi 73.000 abitanti, mi ritengo una persona affidabile che nelle difficoltà non demorde e che dell’onestà e dello spirito di servizio ha sempre fatto la sua bandiera".