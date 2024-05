Grande successo del raduno di trattori

Grande successo domenica scorsa a Castello di Riolunato per la rievocazione del secolare ‘Maggio delle Anime purganti’ (che un tempo si cantava da casolare a casolare) e del raduno Trattori e mezzi agricoli, a cura della locale associazione San Rocco. In particolare va dato grande merito ai giovani organizzatori, con la coinvolgente musica del ‘Concertino Tazzioli ‘arricchita dall’esperta fisarmonica di Nivo Rocchi, ai cantori del Maggio Anime Purganti e soprattutto (evidenziano gli organizzatori) al gruppo del ‘Maggio di Riolunato’: che dimostra come anche i giovani sappiano continuare con successo le antiche tradizioni.