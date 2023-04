"Grande successo per Generazione S L’8 maggio studenti invitati al Mapei Stadium"

Si avvia verso la conclusione del primo anno il progetto "Generazione S "per le scuole di Sassuolo che ha visto grande Interesse e partecipazione da parte di tutti gli istituti cittadini. Giovedì si è svolto il secondo incontro per gli studenti del Baggi e Formiggini che hanno particolarmente apprezzato la presenza del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi, che ha dimostrato massima disponibilità ed ha prontamente risposto alle domande degli studenti, apprezzando la loro partecipazione. "Siamo molto soddisfatti del progetto iniziato quest’anno in collaborazione con il Sassuolo calcio che - sottolinea l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione Alessandra Borghi - ha coinvolto tutte le scuole della città in Generazione S: la partecipazione degli studenti è stata caratterizzata da grande interesse e ora ci prepariamo alla conclusione di questo primo anno con un’altra serie di iniziative: prima l’invito gratuito, per tutti gli studenti di Sassuolo, al Mapei Stadium per la partita contro il Bologna di lunedì 8 maggio, poi le feste finali per le scuole presso il Mapei Football Center, con la partecipazione anche di tante altre associazioni sportive del territorio che saranno vere e proprie feste dello Sport e dei valori ad esso legati".