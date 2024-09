Grandezze e Meraviglie . Al via il Festival ’antico’

Prende il via in questo weekend il viaggio nella storia e nella bellezza del Festival musicale Estense ’Grandezze & Meraviglie’, fra le principali rassegne di musica antica in ambito internazionale. Stasera a Modena e domani pomeriggio a Semelano di Montese, due concerti a ingresso gratuito, per immergersi nelle note del tempo. Si inizia dunque stasera alle 21 alla chiesa di San Carlo con ’Amore e Psiche tra Apuleio e Boiardo’, un concerto chiaramente ispirato al tema del FestivalFilosofia: protagonista sarà il Consort di flauti L’Aureliana, con le letture di Valentina Scuderi. Ampi stralci della Novella di Apuleio, nella prima traduzione italiana realizzata da Matteo Maria Boiardo (1441-1494) saranno punteggiati da musiche del ‘400 e del ‘500, dalla ricca tradizione polifonica dell’epoca. Melodie intricate e armonie sofisticate esplorano molti temi, dalla celebrazione del cosmo e della bellezza alla malinconia dell’amore impossibile e alla riflessione sulla volatilità della sorte.

Domani pomeriggio alle 15.30 poi il festival tornerà a Semelano di Montese, nella chiesa dei santi Pietro e Paolo, per il concerto dedicato a Mirco Caffagni, personalità modenese di spicco in ambito musicale. Alla ribalta sarà il celebre Ensemble La Reverdie, in un viaggio musicale in tre città italiane tra la metà del ‘300 e gli inizi del ‘400: Milano sotto la signoria dei Visconti con madrigali, cacce e mottetti, la Firenze comunale dove le compagnie laiche cantavano laude in volgare, e la Repubblica di Venezia con mottetti per l’elezione del doge e l’annessione di Padova e, a chiusura, un Gloria della cappella ducale.

s.m.