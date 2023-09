’Grandezze e Meraviglie’. Dedica a ’L’ultimo Monteverdi’

È dedicato a ’L’ultimo Monteverdi’ il concerto che il Festival musicale Estense ’Grandezze & Meraviglie’ presenterà stasera alle 21 nella chiesa di Sant’Agostino. L’Accademia d’Arcadia diretta da Alessandra Rossi Lürig (foto), eseguirà la seconda parte della ’Messa a quattro et Salmi’ del musicista cremonese. Monteverdi morì nel 1643 a Venezia, e pochi anni dopo lo stampatore veneziano Alessandro Vincenti raccolse i suoi materiali, acquistando i manoscritti prima che finissero dispersi, e pubblicò la Messa. "La raccolta del 1650, se confrontata con la ‘Selva Morale’ del 1641 – spiegano dal festival – mostra come il compositore riutilizzasse materiali musicali da una versione all’altra dello stesso salmo, rielaborando, espandendo o accorciando, e mascherando il riutilizzo con strategemmi tecnici". L’ensemble vocale e strumentale Accademia d’Arcadia ha il Seicento italiano come i riferimento: formato da giovani cantanti specialisti di queste composizioni, ha dedicato il suo primo progetto ai mottetti di Alessandro Grandi. La direttrice Alessandra Rossi Lürig si è rivolta esclusivamente alla musica antica recuperando inediti italiani del Seicento e Settecento.

s.m.