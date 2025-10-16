Grandezze & Meraviglie, i Madrigali di Monteverdi: "Capolavori precursori dell’opera moderna"

Il Sesto libro dei madrigali che Claudio Monteverdi pubblicò a Venezia nel 1614 fu un punto di svolta nella storia della musica occidentale, un ponte fra la tradizione polifonica del ‘500 e la nuova sensibilità drammatica del ‘600. A questo capolavoro, fra le vette della civiltà musicale europea, sarà dedicato il nuovo appuntamento del Festival musicale estense "Grandezze & Meraviglie", questa sera alle 20.30 alla chiesa del Voto, con l’ensemble Rosso Porpora diretto da Walter Testolin.

La raccolta venne pubblicata quando Monteverdi era poco divenuto Maestro di Cappella della Basilica di San Marco. Vi convivono la polifonia pura del madrigale ‘a cappella’ e un nuovo linguaggio ‘concertato’. Elementi centrali del Sesto libro dei madrigali sono il "Lamento" e la "Sestina: Lacrime d’Amante al sepolcro dell’Amata", affresco di passioni che testimoniano la nascita di un nuovo modo di intendere la musica come teatro delle emozioni. Proprio in questo il ‘divin Claudio’ ha aperto la via all’opera moderna.

L’ensemble RossoPorpora è divenuto in pochi anni uno dei punti di riferimento per l’esecuzione del madrigale rinascimentale: fondato e diretto da Walter Testolin, unisce rigore filologico e intensa partecipazione emotiva. Il loro album "L’amoroso & crudo stile", dedicato a Luca Marenzio, è stato premiato fra i migliori lavori dell’interpretazione madrigalistica.

