"Grandezze & Meraviglie: Musica Rinascimentale nella Galleria Estense e all'Abbazia di Nonantola"

I concerti del sabato ci portano fra i capolavori della Galleria Estense di Modena, grazie al festival musicale Estense ’Grandezze & Meraviglie’. ’Quant’è grande la bellezza’ è l’affascinante titolo dell’evento che stasera alle 21 renderà omaggio ai 500 anni dalla morte di due maestri, Perugino e Signorelli, con un viaggio nella musica vocale e strumentale del loro tempo. Protagonista sarà Micrologus (foto), ensemble di musica medievale e rinascimentale, noto in tutto il mondo: viola da braccio, zufolo, liuto, cetra, buttafoco e arpa ci accompagneranno fra laudi, canzoni e musiche di Alexander Agricola, Guillaume Dufay, Guglielmo Ebreo, Firminus Caron, Domenico da Piacenza. Ci sono risonanze fra i dipinti dei due pittori e le opere musicali dello stesso periodo: per esempio, le proporzioni ritmiche che in pittura si ritrovano nella prospettiva o gli ornamenti melodici che sulla tela si rispecchiano nella ricchezza dei dettagli. Sempre Micrologus domattina in Galleria Estense condurrà un nuovo appuntamento della rassegna ’0-12 Musica familiare’, brevi concerti dedicati in particolare ai bambini con i loro genitori: con un linguaggio semplice, sottolineato da esecuzioni, i musicisti racconteranno ai ragazzi ’I colori del Rinascimento’. I biglietti per il concerto di stasera costano 13 euro (con riduzioni a 10 e 5 euro) e saranno in vendita dalle 19 per consentire la visita alla Galleria: per l’evento di domattina, biglietto a 5 euro per gli adulti, gratuito per i bambini. Sempre stasera alle 21, gli Amici della Musica ci invitano all’Abbazia di Nonantola, per il primo appuntamento dell’Autunno musicale nonantolano (con ingresso gratuito). L’Ensemble Alraune, specialista del repertorio antico e barocco su strumenti originali, proporrà il concerto ’Ricercar vagando’ con musiche – tra gli altri – di Johann Sebastian e Wilhelm Friedemann Bach, Pachelbel, Porpora e Durante. Il progetto è legato all’idea di ‘nomadismo’ dei musicisti che si spostavano per esempio fra le corti europee oppure compivano viaggi di formazione, conoscendo tradizioni e culture diverse, ma anche ai movimenti transgenerazionali tra famiglie di musicisti.

