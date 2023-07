’Grandi atenei’, confermato il nono posto

Confermata per l’università di Modena e Reggio Emilia l’eccellenza riguardo l’occupabilità garantita ai suoi laureati. La Classifica Censis delle università italiane, giunta alla sua ventitreesima edizione, pubblicata ieri restituisce una fotografia dello stato del sistema universitario nazionale allargando il suo sguardo sui 57 atenei pubblici. Unimore consolida la 9° posizione dell’anno scorso tra i 18 "grandi atenei" con popolazione studentesca compresa tra 20.000 e 40.000 iscritti. Complessivamente raccoglie un punteggio di 85,2 che, considerando i punteggi raggiunti dall’insieme delle università e quindi prescindendo dalla popolazione, le valgono una posizione di centroclassifica, 23esima. In regione, Modena e Reggio si lascia dietro solo Ferrara (81,2), mentre Bologna svetta tra i mega atenei (89,7) e Parma, nel medesimo raggruppamento, si piazza al quinto posto (87,2).

C’è – tuttavia – per Unimore la soddisfazione di poter competere alla pari per sbocchi occupazionali dei suoi laureati (punteggio 105 su 110) con i grandi Politecnici di Milano (110), Torino (110), Bari (108) e con le università di Udine (106) e Marche (106). La classifica Censis considera una batteria di 948 variabili, che concorrono a formare i punteggi relativi a 6 indicatori, che vanno dai servizi (trasporti, mense, alloggi, ecc.), alle borse di studio, alle strutture intese come spazi aula, biblioteche, sale studio, alla comunicazione e servizi digitali, alla internazionalizzazione parametro di attrattività di studenti stranieri e soggiorni Erasmus, e – appunto – alla occupabilità. L’intento, in prossimità della apertura delle immatricolazioni, è di accompagnare i giovani diplomati nelle loro scelte universitarie. Rispetto all’anno scorso Unimore migliora la sua performance riguardo ai servizi raggiungendo un punteggio di 78 (+ 6 su 2022), per erogazione di borse di studio con 74 punti (+ 2) e anche capienza strutture arrivando a 97 punti (+ 5); arretra, invece, pesantemente nella comunicazione (- 9), dove scende a 88 e leggermente nella internazionalizzazione (- 1) dove raccoglie 78 punti. Invariato il punteggio per occupabilità.

Alberto Greco