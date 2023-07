Grandi chef e cantanti per aiutare la Romagna

Una serata di festa all’insegna della solidarietà quella che si terrà a partire dalle 19.30 di questa sera al Museo Enzo Ferrari di Modena per raccogliere fondi per la ricostruzione in Romagna. L’iniziativa, intitolata ’Romagna nostra - Insieme è possibile’, è promossa dal Distretto Lions 108tb con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Modena e della Fondazione Casa di Enzo Ferrari; tra gli sponsor risaltano Confesercenti Modena, Top Jet, Immobiliare Rosselli, Caseificio 4 Madonne, Poliambulatorio Modo e Vesti; Radio Pico, in qualità di Media partner, si occuperà della presentazione della serata e del dj set. L’evento prevede una cena prevalentemente romagnola a buffet, con la partecipazione di diverse realtà del territorio tra cui lo chef stellato Luca Marchini che proporrà un risotto squacquerone, scalogno marinato e rucola; lo chef Giuseppe Sgarbi che cucinerà gli strozzapreti e farcirà le piadine romagnole; ancora, saranno presenti la Pescheria Friggitoria Cavalieri con il cono di alici fritte dell’Adriatico; il ristorante-pizzeria I Dissonanti, con una pizza marinara con colatura di alici e bufala; Gnock&Roll Trattoria Urbana con il gnocco fritto; Oh Burger&Pinsa con un mini burger gourmet; Birrificio Labeerinto e Cantina Divinja con birre artigianali e vini di qualità. Per concludere, gli ospiti potranno gustare il dolce tipico della Romagna: la brazadela. Nel contributo per la serata che è di 65 euro a persona, oltre alla cena e all’intrattenimento, è compresa la visita del Museo Ferrari. Tra gli ospiti che hanno aderito all’iniziativa di beneficienza, si esibiranno la cantante Silvia Mezzanotte e il tenore Angelo Goffredi; sarà presente la libreria Alfabeta di Lugo di Romagna per la vendita dei libri danneggiati ancora validi per la lettura; infine, interverrà il meteorologo Luca Lombroso. Durante la serata verranno consegnati riconoscimenti ufficiali ad alcune persone che si sono distinte per coraggio e supporto verso le comunità più colpite dall’alluvione; inoltre, sarà possibile acquistare una t-shirt iconica dedicata all’iniziativa, ricamata artigianalmente. Alla presentazione dell’evento era presente l’assessore del Comune di Modena Andrea Bosi, queste le sue parole: "Di solito l’Emilia-Romagna è nota per la resilienza e la laboriosità dei suoi cittadini. Oggi emerge una qualità altrettanto indispensabile: la solidarietà. A partire dai Lions, che mi hanno contattato per organizzare questo evento quando ancora non era finita l’emergenza, ho visto tante persone che si sono unite per aiutare gli alluvionati. È vero, questo evento è come una goccia in un mare immenso, ma tanti piccoli gesti messi insieme possono generare un grande aiuto". "Ci teniamo a sottolineare – precisa Maja Argenziano, presidente di Lions Club Modena Romanica e responsabile dell’organizzazione dell’evento – che i soldi raccolti andranno a finanziare direttamente l’acquisto di arredi per le scuole dell’infanzia, oltre a letti e cucine per quelle famiglie che hanno perso tutto: beneficeranno dell’iniziativa alcuni tra i comuni del ravennate più colpiti dalla tragedia". Chiunque lo desideri, potrà partecipare alla serata compilando l’apposito form su romagnanostra.it.

Jacopo Gozzi