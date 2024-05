Grandi donazioni. Da Franco Fontana al re delle figurine. Ecco i mecenati

La storia è costellata di figure di grandi mecenati che hanno coltivato la passione per l’arte per poi condividerla con tutti. E nel libro della storia dei musei modenesi sono scritti a lettere d’oro i nomi di coloro che hanno arricchito le raccolte pubbliche con donazioni e lasciti generosi. "Per esempio, uno dei capolavori esposti alla Galleria Estense, la ‘Testa di vecchio’ di Guido Mazzoni, frammento di un probabile ‘Compianto’ andato perduto, venne donato nel 1909 dai conti Calori Cesi – ricorda Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie –. E così il San Giovanni Battista, opera di ignoto maestro del Seicento, che fu donato da Pietro Foresti nel 1910". E la dolcissima Madonna col Bambino dipinta da Correggio arrivò all’Estense grazie al lascito del marchese Giuseppe Campori.

Nipote di Giuseppe, il marchese Matteo Campori (1856 - 1933) fu autore di un’impresa collezionistica familiare. Nel 1929 donò al Comune la sua straordinaria Galleria, insieme al palazzo di famiglia di via Ganaceto: purtroppo i bombardamenti del 1944 devastarono l’edificio e alcuni dipinti. Al Museo Civico possiamo oggi ammirare opere di grande valore, fra cui il "Portarolo" di Giacomo Ceruti e la "Testa di fanciulla con turbante" di Stringa. Di enorme pregio anche la collezione di dipinti e argenti estensi donata al Comune dal commercialista modenese Carlo Sernicoli, scomparso nel 2007: le opere – firmate, tra gli altri, da Giovanni da Modena, Elisabetta Sirani, Guercino, Michele Desubleo, Ubaldo Oppi e Virgilio Guidi – compongono una raccolta costituita grazie agli stretti rapporti del professionista con il mondo degli studiosi e dell’antiquariato.

E come dimenticare la grande donazione di Giuseppe Panini da cui ha avuto origine il Museo della Figurina? Nel 1992 l’imprenditore collezionista regalò al Comune oltre 500mila piccole stampe a colori, oltre a bolli chiudilettera, carta moneta, calendarietti, scatole di fiammiferi. Un vero patrimonio che ora viene declinato nell’esposizione permanente e in una miriade di mostre. E dalla donazione di Franco Fontana, che già nel 1991 affidò alla Galleria Civica un primo nucleo di 500 scatti (di firme internazionali) della sua collezione privata, ha preso il via la raccolta della fotografia, oggi di pertinenza della Fondazione Modena Arti Visive.

Stefano Marchetti