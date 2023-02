Grandi eventi, Modena al palo "Mi piacerebbe, ma costano troppo"

di Stefano Marchetti

"Non sono contrario ai grandi eventi, anzi lavoreremo per poterne proporre ancora. Ma se per organizzare un solo concerto allo stadio devo penalizzare altre attività, allora preferisco impiegare le risorse dove c’è continuità di strategia". A margine della presentazione del festival ’L’Altro Suono’ del teatro Comunale Pavarotti Freni, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli non si sottrae a una domanda sui grandi concerti ormai ‘assenti’ da Modena.

Dopo il bellissimo show di Ultimo, nulla più si è mosso. Allo stadio Dall’Ara di Bologna, fra giugno e luglio, sono attesi Vasco Rossi, Marco Mengoni e Tiziano Ferro (che negli anni scorsi era stato previsto al ‘nostro’ stadio Braglia), alla Rcf Arena, il campovolo di Reggio, ci saranno Zucchero e perfino Harry Styles, a Ferrara arriveranno il Boss Bruce Springsteen e in piazza un arcobaleno di big, a partire da Eros Ramazzotti. E da noi? Possibile che non si riesca più a organizzare nulla di simile?

"Io non vivo di nostalgia: abbiamo vissuto periodi straordinari di bellezza e di emozioni, ma non dimentichiamo che tanti grandi concerti non erano organizzati direttamente dal Comune ma dal Pci, nell’ambito della festa dell’Unità. Quei tempi sono passati, anche il Pci è passato...", sorride Muzzarelli. I costi per accogliere un grande concerto, per esempio allo stadio, sono piuttosto alti: "Per sistemare il manto dello stadio Braglia, sono stati necessari 400mila euro", ricorda il sindaco. Il Comune non può accollarsi queste spese, e un organizzatore privato ovviamente tende a concentrare più eventi in uno stesso luogo (come avviene a Bologna) per ‘spalmare’ i costi legati all’allestimento e al ripristino del luogo.

"Certamente noi siamo aperti e disponibili a collaborare con i privati che vogliano organizzare eventi, ma come ente pubblico non ho a disposizione un milione di euro o più, come hanno fatto certe province autonome, per allestire aree ad hoc".

Insomma, secondo Muzzarelli prima di tutto viene l’attività ‘continuativa’, ovvero quella del teatro Comunale, di Emilia Romagna Teatro e di tutto il tessuto di associazioni e gruppi che animano Modena lungo l’intero anno. E non ritiene giusto ‘tagliare’ magari il contributo al Comunale per girare la somma a un evento ‘spot’.

"Avete mai provato a guardare il calendario? A Modena c’è una ricchezza di proposte che sfido chiunque a trovare in altre città", dice. Questo non toglie che si possa pensare a qualche evento differente, magari di medie dimensioni, "e ci sono idee interessanti che stiamo approfondendo", rivela. Ma andrà anche individuato un luogo giusto: piazza Grande non si può utilizzare per i (sacrosanti) vincoli storici e architettonici, piazza Roma non è immensa, il parco Ferrari è grande, forse anche troppo, perché non tutti i giorni si può ripetere un Modena Park. E il Novi Sad? La presenza del parcheggio sotterraneo non permette più di installare troppi carichi in superficie: "Però potremmo pensare a un palco al centro del parco, e il pubblico sulle tribune", osserva il sindaco. E sembra quasi un’anticipazione...