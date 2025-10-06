Grandi manovre alla Paganelli. Progetto ’Modena Biennale’

Grandi manovre della nuova Paganelli Modena. Notizia primaria la mancata conferma del manager Domenico Pisano dopo un percorso tecnico 2025 positivo. A muovere le file del destino Modena edizione 2026, il nuovo direttore sportivo Claudio Vecchi, con bagaglio di esperienza, alla sua prima grande occasione. Verso il progetto Modena biennale, novità nei vari ruoli, fino alla nuova rosa giocatori. Obiettivo primario la nuova guida manager, per un Modena sulle tracce di ex giocatore esperto pronto a mettersi in gioco tecnico, per impostare il nuovo team futuro. Entrando subito sul mercato, le squadre si formano e nascono entro il mese di dicembre, con giochi e piani gia conclusi verso il 2026. Per un Modena pronto a lavorare sul mercato in tutti i ruoli del diamante, alla ricerca di qualita, tecnici, atleti, dalla serie A fino alle giovanili baseball, softball.
Compito difficile, oltre le mancate conferme di vari atleti, con le voci uscite, "una vera asta", tra team come Parma, San Marino, vicine alla firma con la stella modena Guevara, reduce dall’ argento negli Europei coach Cervelli, stessa musica le molte richieste dalla serie A, per la seconda stella Infante Junior pitcher degli Europei. Basilare per il futuro del modena, subito nuovo manager, in tempi brevi, del nuovo ex giocatore di livello, chiamato alla guida di un team ambizioso come modena baseball futuro. A caduta col manager e staff tecnico, inizia subito in team il lavoro col d.s Vecchi, per gli obiettivi Modena. In primis le uscite probabili Guevara e Infante, priorità assoluta le varie nuove entrate.
Giorgio Antonelli