Grandi nomi alla Festa del Pensiero Da Caressa a Cottarelli e Damilano

Comincia stasera alle 21, con Fabio Caressa intervistato, alle 21, da Ermes Ferrari la ‘Festa del Pensiero’ di Formigine, appuntamento tra i più attesi della fine dell’estate che si tiene al parco del castello formiginese. Attualità e musica al centro di un evento con il quale, spiega l’assessore alla Cultura Marco Biagini "torniamo a riflettere sull’attualità: parliamo di un evento oramai consolidato e di grande successo, un appuntamento di qualità che ne anticipa altri che si terranno in autunno presso l’Auditorium, seguendo una strada che abbiamo intrapreso e che continueremo a percorrere".

Dopo Caressa (foto a sinistra), volto notissimo del giornalismo sportivo, sabato alle 17 tocca a Carlo Cottarelli (foto a destra), già direttore del Fondo Monetario Internazionale e oggi è direttore del nuovo Osservatorio sui Conti Pubblici dell’Università Cattolica di Milano, intervistato dalla giornalista e responsabile della redazione modenese del ‘Resto del Carlino’ Barbara Manicardi. Seguirà, alle 18.30, l’incontro sulla situazione politica italiana che vedrà salire sul palco Marco Damilano, intervistato dalla giornalista Laura Solieri. Già direttore del settimanale L’espresso, Damilano ha recentemente condotto su Rai Tre la striscia quotidiana di informazione ’Il cavallo e la torre’: il suo intervento prelude all’appuntamento modenese che, alle 21, vedrà piazza Calcagnini ospiterà lo spettacolo degli Avanzi di Balera Modenesi ’Satellite’s gone’, la storia di Lou Reed e dei Velvet Underground. Lo spettacolo è scritto e interpretato da Francesca Mercury e Pierluigi Cassano. Ripercorre l’intera vita di Lou Reed sotto forma di una surreale e poetica intervista, costruita con un attento montaggio di brani dei suoi scritti, delle sue interviste e di tutte le testimonianze che di lui ci sono rimaste.

Domenica, alle 17, invece, si torna nel parco del castello con i Tlon, la coppia di filosofi Andrea Colamedici e Maura Gancitano, per riflettere sulle origini e gli sviluppi di un concetto, quello di lavoro, sfaccettato e controverso. A chiudere la rassegna, alle 18,30, Mario Calabresi, ex Direttore della Stampa e di Repubblica e oggi Direttore di Chora Media, la prima podcast company italiana, che dialogherà con il professor Giuliano Albarani sul tema della memoria e alle 21, in piazza Calcagnini, l’omaggio a Giorgio Gaber e Sandro Luporini, a cura della compagnia teatrale Andrea Ferrari. Il festival Idea è sostenuto dalla Fondazione di Modena e organizzato in collaborazione con Mismaonda. Tutte le iniziative sono a ingresso libero.