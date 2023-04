Grandi ospiti e 200 corti: torna l’Ennesimo

di Stefano Fogliani

Comunque vada, verrebbe da dire, sarà un successo. Cambia la location principale, a causa dei lavori che lo ‘tolgono’ dal Teatro Astoria di Fiorano per ‘consegnarlo’ al Cineporto dell’Emilia Romagna, l’Ennesimo Film Festival, ma non perde la voglia di stupire. Saranno infatti ben 195 i corti, di cui 72 girati da autori under35 e 36 da registe donne, per un totale di 41 Paesi rappresentati ad animare il ricchissimo programma dell’ottava edizione di questo evento, presentato ieri proprio presso i locali del Cineporto, presso i quali si svolgeranno i momenti più importanti della manifestazione. Struttura di eccellenza, il Cineporto, voluta da Alessandra Stefani, e valore aggiunto di una kermesse che, in programma dal 26 aprile al 7 maggio, "vuole confermarsi – hanno detto i direttori Federico Ferrari e Mirco Marmiroli – popolare e inclusiva, ricca di film e appuntamenti che proveranno a rispondere al bisogno della contemporaneità di riscoprire il piacere dell’esplorazione, in un viaggio cinematografico che indirizzi metaforicamente non alla costruzione di rifugi, ma di astronavi". A tenere a battesimo l’edizione 2023 dell’Ennesimo anche il sindaco di Fiorano Francesco Tosi, la sua vice Morena Silingardi e l’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori che ha sottolineato come "il supporto della Regione all’evento è costante e sempre in crescita negli ultimi anni: è un progetto culturale che ha saputo estendere la propria rete di relazioni al tessuto imprenditoriale e produttivo, è riuscito nel coinvolgimento attivo di tanti giovani, sia nell’organizzazione della manifestazione che attraverso le attività formative, ha saputo dialogare con realtà istituzionali diversificate ed internazionali, senza perdere di vista la capacità di portare al pubblico i linguaggi più innovativi dell’audiovisivo". Quanto al programma, non sfugge il legame, ben saldo, con gli studenti di Ennesimo Academy (5970 ragazzi e oltre 1000 docenti, per 17 Comuni coinvolti) e non sfugge nemmeno quello con lo ‘spirito’ del festival stesso, che ospiterà tra l’altro (il 5 e il 6 maggio) gli attori Tess Masazza e Teresa Romagnoli che assisteranno alle serate di proiezione e animeranno i ‘Dopofestival’, mentre lo stand up comedian Saverio Raimondo sarà il mattatore della serata conclusiva, il 7 maggio. "Assistiamo con piacere al crescente successo di una manifestazione cui abbiamo creduto fin dal suo inizio. Un evento – ha detto il sindaco di Fiorano Francesco Tosi – che ha ricevuto sempre maggiori riconoscimenti, anche grazie al crescente coinvolgimento delle scuole e alla spiccata attenzione ed efficacia educativa e pedagogica. Un sentito ringraziamento ad Alessandra Stefani, che ospiterà il Festival nel bellissimo Cineporto da lei creato". Le proiezioni andranno oltre la selezione ufficiale: sono in programma infatti appuntamenti dedicati ad Agenda 2030 realizzati in partnership con Gruppo Hera, ‘Affari di famiglia’, una rassegna di cortometraggi a tema e l’assegnazione del Premio Città di Fiorano. La kermesse è realizzata in collaborazione con il Cineporto dell’Emilia-Romagna e Scarabeo Entertainment: info e programma su www.ennesimofilmfestival.com.