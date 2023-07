Grandinata devastante, stima dei danni verso i 30 milioni di euro

Sta diventando un conto infinito quello dei danni lasciati sul terreno dalla violenta grandinata di sabato 22 luglio, accompagnata peraltro da pioggia intensa e forte vento. Più passano i giorni e più il bilancio si aggrava e si teme possa sfiorare i 30 milioni di euro. Accertati a oggi solo nella fascia dell’Area Nord danni per circa 4 milioni a strutture pubbliche, prevalentemente a Mirandola, San Felice, Finale. Minori negli altri comuni della Bassa. Le conseguenze più evidenti riguardano coperture, impianti termici e fotovoltaici, serramenti, ma anche aree verdi con rami e piante spezzate, e in qualche caso divelte, e all’arredo urbano di parchi e altri spazi collettivi.

A Finale, dove una prima stima dei danni si aggira intorno al milione di euro, non è stato risparmiato lo Stadio comunale, anche se Bocciodromo di Massa Finalese e Palestra ex bocciofila via Monte Grappa sono le strutture più compromesse. Danni si contano anche al Polo Sicurezza di via per Modena, dove hanno sede Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa. A San Felice i danni calcolati al solo patrimonio pubblico sono dell’ordine di 320 mila euro. Qui rotti anche i fari dello stadio. In frantumi lucernai, divelti tetti, forate grondaie, segnaletica verticale divelta, semafori da sostituire. Ma, le conseguenze più gravi sono quelle pervenute in questi giorni ai vari comuni da parte di privati e trasmesse all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile: 1.158 a Mirandola, più di 600 a Finale, 562 a San Felice, 85 a Concordia, 90 a San Possidonio e altre decine tra Medolla, Cavezzo, Camposanto. Ad esse vanno aggiunte le dichiarazioni raccolte dalle associazioni di categoria in riferimento ad attività commerciali ed agricole. Coldiretti Modena con la verifica in corso tra i propri associati raccontano, per ora, di circa 400 aziende colpite, oltre tre quarti delle quali insediate in Area nord, 100 a Finale Emilia, 70 a San Felice, 160 a Mirandola, per una perdita della produzione che si aggira tra l’80% e il 100%. A fare le spese del maltempo principalmente la produzione di pere, susine, vigneti ma anche meloni, cocomeri, pomodori, mais, sorgo e soia oltre ai danni a abitazioni, strutture e attrezzature.

La frutta, in particolare pere e susine, è caduta a terra proprio nel pieno della raccolta, quella rimasta sugli alberi è comunque inutilizzabile a causa dei colpi della grandine. Gli alberi sono stati defogliati e i rami si sono spezzati con conseguenze anche sul futuro sviluppo delle piante. Lo stesso per i vigneti. Meloni e cocomeri hanno subito spaccature che ne renderanno impossibile la commercializzazione. A questo si aggiungono i danni a mezzi agricoli, abitazioni e strutture. Alla fine, il conto per il territorio se si considerano i danni coperti da assicurazione per auto, abitazioni ed attività produttive e commerciali potrebbe aggirarsi intorno a una stima approssimativa di 30 milioni di euro.

Alberto Greco