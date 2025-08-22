Granelli di... Carta La sabbia si fa arte con il sand painting

’Ho scritto T’amo sulla sabbia’, cantavano Franco IV e Franco I, ormai quasi sessant’anni fa. Sulla sabbia si possono lasciare tracce, si possono scrivere pensieri, e con la sabbia si possono anche realizzare affascinanti (e mutevoli) disegni. Il sand painting è certamente una bellissima e sorprendente forma d’arte. Il festival Etra ce lo dimostrerà domani sera in piazza dei Contrari a Vignola con ’Sand Nature’, la performance di Paolo Carta, artista visivo che racconta la forza rigeneratrice della natura: le immagini, create in tempo reale con la sabbia e proiettate su grande schermo, costruiranno un racconto visivo poetico e coinvolgente.

Paolo Carta, verbano di nascita, è un creativo e performer a tutto tondo. Ha studiato musica, danza e recitazione, è un affermato illusionista, ha collaborato a grandi produzioni televisive e a famosi musical come ’Mary Poppins’, ’Ghost’ e ’La fabbrica di cioccolato’: è anche direttore artistico di Gardaland dove porta sul palco le sue grandi illusioni, e lo abbiamo visto protagonista anche a ’Tu si que vales’. Uno dei suoi cavalli di battaglia è proprio la sand art, la capacità di creare mondi disegnando con la sabbia su una grande tavola luminosa. In ’Sand Nature’ la parola chiave è ecosostenibilità: fra i granelli di sabbia prende vita una straordinaria rappresentazione della natura, "e nonostante i tentativi dell’uomo di prevaricarla – spiega Carta – la natura avrà sempre la forza di risorgere".

Concluderà il festival Etra di Vignola, giovedì il 28 agosto, ’Speriamo che sia femmina’, una delle serate inaugurali del Poesia Festival, con voci di donne in poesia, letture di Serena Dibiase, Paola Loreto, Annalisa Manstretta, Daniela Pericone, presentate da Erika Beneventi, con gli interventi musicali delle pianiste Francesca Carola e Maria Pia Carola. Tutte le serate del festival sono a ingresso gratuito.