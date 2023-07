Granterre: 9 milioni con Fondi Mutualistici

Coopfond (Legacoop) e Fondosviluppo (Confcooperative), i Fondi Mutualistici delle due principali centrali cooperative italiane hanno sottoscritto strumenti finanziari partecipativi per un controvalore complessivo di 9 milioni euro emessi da Consorzio Granterre, cooperativa agricola che coi caseifici soci riunisce oltre 600 allevatori di base, protagonisti nella filiera di formaggi Dop come Parmigiano reggiano, Grana padano, Piave e Asiago, in un vasto territorio dell’Emilia e del Veneto, coincidente con le zone tipiche di produzione.

Consorzio Granterre già dal 2019, assumendo la guida industriale e ora il controllo dell’omonimo gruppo industriale Granterre Spa, ha iniziato un processo federativo di alcune delle principali eccellenze italiane Dop e Igp dei formaggi stagionati e dei salumi e dei relativi brand leader. Disponendo oggi di marchi quali Parmareggio, Agriform, Casa Modena, Teneroni, Senfter è in grado di valorizzare al meglio gli inimitabili prodotti del saper fare italiano, anche e soprattutto sui mercati internazionali.

Il gruppo Granterre ha realizzato nel 2022 ricavi per quasi euro 1,5 miliardi, suddivisi in ca. euro 700 milioni per i formaggi e euro 800 milioni per i salumi: quasi euro 400 milioni sono i ricavi realizzati sui mercati esteri. In rappresentanza dei Fondi entrano nel Board di Consorzio Granterre Dora Iacobelli e Cristian Golinelli. "Con l’apporto a monte delle risorse dei nostri fondi mutualistici, che non posso che ringraziare per il significativo intervento – sottolinea Enrico Manni, recentemente nominato Presidente di Consorzio Granterre –, saremo in grado di sostenere al meglio il nostro ruolo proprietario di controllo in Gruppo Granterre, che si incrementerà ulteriormente nei prossimi anni, di pari passo con il continuo affinamento di piani industriali innovativi, sostenibili e soprattutto tesi a valorizzare ulteriormente i nostri brand e le nostre filiere sui mercati nazionali e soprattutto internazionali, per remunerare al meglio i nostri soci".

