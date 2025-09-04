GranTerre con Auricchio per crescere in Spagna

Gennaro Auricchio spa e Gruppo GranTerre, tramite la controllata Caseifici GranTerre spa, hanno siglato un accordo che prevede l’ingresso al 40% del Gruppo modenese nelle quote della Società spagnola Hispano Italiana de Charcuteria, con Auricchio al 60%. Alla guida di Hispano, rinomato importatore e distributore delle eccellenze alimentari made in Italy in Spagna, è stato designato Costantino Petroccia (foto), già responsabile commerciale nel mercato iberico per il Gruppo GranTerre. L’alleanza strategica mira a consolidare e sviluppare la distribuzione locale dei grandi prodotti della tradizione italiana offerti dai due gruppi. Petroccia avrà mandato di consolidare il ruolo di Hispano Italiana come ambasciatrice di alcune delle migliori eccellenze italiane nel mondo alimentare. "La partnership spagnola con Auricchio rappresenta per il nostro Gruppo un passo significativo per lo sviluppo sul mercato iberico, che mostra un crescente interesse per i prodotti agroalimentari italiani di eccellenza – spiega Maurizio Moscatelli, ad Gruppo GranTerre –. La nostra crescita in Italia e sui mercati esteri prosegue rapida e ora, grazie a Hispano, riteniamo di poter imprimere un’accelerazione in Spagna".