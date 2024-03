Granulati Donnini, lieto fine: "Fondovalle completa l’acquisto. Salvi tutti i 34 posti di lavoro"

Lieto fine per la vicenda della Granulati Donnini di San Damaso, la storica azienda modenese di escavazione ghiaia, fallita a marzo 2023 e finita in liquidazione. Il sindacato edili Fillea Cgil è soddisfatto "per l’andamento del trasferimento d’impresa legato alla procedura di liquidazione giudiziale, che ha consentito a tutte le lavoratrici e lavoratori, a partire dall’8 marzo 2024, di continuare la propria attività presso Frantoio Fondovalle, l’azienda che ha acquisito il ramo d’azienda dalla procedura" e ha sede a Casona di Marano, operativa nello stesso settore.

Sono stati salvati dunque i 34 posti di lavoro del ramo lapidei della Granulati. "Una realtà aziendale complessa quella di Granulati Donnini con frantoio, cave e autorizzazioni – spiega il sindacato – che andava conservata al meglio e dalla procedura d liquidazione doveva essere mantenuta comunque in funzionamento. Quest’anno ha dovuto misurarsi con problematiche e difficoltà notevoli che sono state discusse e affrontate anche al tavolo istituzionale con il Comune di Modena presieduto dall’assessore Andrea Bosi, riuscendo infine, grazie al lavoro continuo di procedura e tribunale, a garantire sicurezza al lavoro e all’ambiente del territorio modenese".

Per Fillea Cgil "i nervi saldi, insieme ai lavoratori al tribunale e alla curatela, li ha avuti anche Frantoio Fondovalle, l’azienda che ha acquisito il ramo d’azienda, che fin dai primi incontri ha mostrato chiarezza d’intenti, anche organizzativi, e ottima disposizione alle relazioni industriali", sottolinea Sauro Tondelli della Fillea Cgil. Nei prossimi giorni le parti si incontreranno per le definizioni tecniche dei contratti di assunzione individuali, mentre i lavoratori, in contatto con la procedura di liquidazione, e con l’assistenza sindacale, si attiveranno per il recupero dei residui economici arretrati come ad esempio il Tfr. "Un lavoro ben fatto – commenta il sindacalista Fillea Cgil – che come sindacato vogliamo continuare con lavoratrici e lavoratori nella nuova realtà insieme a tutti i 400 addetti del gruppo che fa riferimento a Frantoio Fondovalle".