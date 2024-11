Grappolo d’oro a Piero Ferrari: "Un esempio straordinario"

Con breve e semplice cerimonia, alla presenza del consiglio comunale al completo, si è svolta in municipio a Castelvetro la consegna del "Grappolo d’Oro" al vicepresidente di Ferrari spa, Piero Ferrari, figlio del "Drake", castelvetrese di nascita e di residenza. A comunicarlo è l’amministrazione di Castelvetro, che in una nota spiega: "Come noto il riconoscimento, legato alla "Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", premia ogni anno, a partire dal 2001, un imprenditore, una realtà commerciale o un singolo cittadino che abbia reso celebre il nome di Castelvetro oltre i confini del territorio, sia in ambito nazionale che internazionale". Il Grappolo d’Oro 2024 è stato assegnato a Piero Ferrari "quale esempio straordinario della promozione della Motor Valley e dell’esperienza italiana nel mondo. Date a un bambino un foglio di carta e dei colori e chiedetegli di disegnare un’automobile, sicuramente la farà rossa". Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco Federico Poppi, che ha detto: "Siamo tutti contenti di questo premio, condiviso da tutto il consiglio comunale attuale e dalla precedente amministrazione comunale, a un nostro concittadino che ha sempre dimostrato un grande attaccamento alle sue origini".

m.ped.