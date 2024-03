Gratia Plena, artisti in difesa della mostra

La mostra ‘Gratia Plena’ di Andrea Saltini, allestita al Museo Diocesano nella chiesa di Sant’Ignazio, ancora al centro dell’attenzione. Se da un lato ieri mattina, durante gli orari di apertura del Museo, sono tante le persone che sono andate a visitarla, ascoltando con attenzione la spiegazione dalle parole stesse dell’artista, dall’altro lato non si placano alcune polemiche sorte dopo l’uscita di un articolo sulla ‘Nuova Bussola Quotidiana’. Al riguardo, una lettera inviata ‘a nome di alcuni giovani di Carpi e dintorni’, informa che sabato pomeriggio è stato organizzato "di fronte chiesa di Sant’Ignazio un sit in pacifico di protesta con volantinaggio", cui seguirà nel tardo pomeriggio la recita di un rosario di ‘riparazione’. Da parte sua la Diocesi di Carpi non arretra dalla sua posizione e, a difesa della mostra e della figura di Andrea Saltini e della stessa decisione della Diocesi, intervengono alcuni artisti carpigiani le cui opere hanno rilevanza nazionale e non solo. "Posto che un genio come Andrea Saltini non ha bisogno di alcuna difesa, sono molto fiero di manifestargli il mio supporto sia a livello privato che pubblicamente - afferma Daniel Bund, nome d’arte di Daniele Corrone, poliedrico artista carpigiano, che spesso ha collaborato con Saltini -. Chiunque lo conosce come pittore, sa benissimo che Andrea non è artisticamente così ‘povero e triste’ da dover ricorrere alla blasfemia per farsi conoscere o fare parlare di sé. Inoltre, qualora anche avesse realmente voluto essere blasfemo, lo sarebbe stato in modo più diretto ed esplicito. Dunque, chi lo attacca ha capito male o vuole capire male. La malizia sta negli occhi di chi guarda". Un altro elemento che Bund sottolinea è che "la maggior parte di chi attacca lui e la Diocesi non ha neppure visto la mostra che deve appunto essere compresa nel suo insieme. Questa non è arte ‘sacra’ ma contemporanea capace di avvicinare le persone alla Chiesa. Io, come tanta gente, ad esempio, non ero mai stato al Museo diocesano e ho scoperto una realtà bellissima della nostra città". Non è accettabile l’arroganza di chi vuole prevaricare l’opinione di una Diocesi su un qualcosa che non esiste: sono molto dispiaciuto anche per questo perché la Diocesi ha manifestato un’apertura all’arte contemporanea e mi auguro che non si vada incontro alla censura". Parole di difesa giungono anche dall’artista carpigiano Massimo Lagrotteria: "Non ho mai visto nulla di oltraggioso nel quadro di Andrea: solo dopo aver letto l’articolo de ‘La Nuova Bussola’ ci ho pensato. Sono per la libertà dell’arte: prima della mostra, i responsabili avranno valutato le opere e, ripeto, non c’è alcuna blasfemia. Ci sono state altri luoghi sacri che hanno aperto all’arte contemporanea ma mai era stato sollevato tutto questo: io sono per lasciare lì il l’opera: chiudere sarebbe la censura".

r.m.