Gratia Plena finisce ancora nel mirino. E Padre David ’esorcizza’ la mostra

La mostra ‘Gratia Plena’ di Andrea Saltini è ancora al centro dell’attenzione. Dopo il sit in di sabato e la recita del rosario di purificazione, ieri innanzi alla chiesa di Sant’Ignazio, sede del Museo, alle 12 è giunto il ‘diacono esorcista padre David’, al secolo Davide Fabbri. Alla presenza di una decina di persone, compresi i giornalisti e i curiosi, ha dichiarato che il suo obiettivo era quello di "esorcizzare con il rito di Papa Leone XIII la mostra", da lui definita un "obbrobrio adatto a rituali satanici che servono a fortificare le sette massoniche sataniste, operanti e ben organizzate nella provincia di Modena". Inginocchiato a terra ha recitato la preghiera e poi con spargendo acqua ‘benedetta’, ha dichiarato di allontanare "ogni maleficio dalla chiesa". Una scena che non è passata inosservata ai presenti, tra cui c’è stato anche chi ha espresso la propria disapprovazione per il gesto di ‘padre David’, ricordando che "esistono problemi seri come la guerra cui pensare". Il ‘diacono esorcista’, originario di Cervia, è più volte venuto in provincia di Modena: dopo aver ‘esorcizzato’ il Babbo Natale ballerino con il tutù, questo inverno era tornato per ripetere il rituale nei confronti del ‘Carro a/mato’ di Lunati Art. Non essendo riuscito ad entrare per vedere la mostra, perché il Museo era già chiuso, ‘padre David’ ha promesso che tornerà per ripetere il rito anche all’interno. Nel frattempo, il comitato ‘Quanta Cura’ di Modena ha promosso per domani pomeriggio un altro sit in davanti all’ingresso della chiesa di Sant’Ignazio e un rosario di riparazione. La mostra ‘Gratia Plena’ è diventata un ‘caso’ dopo l’uscita di un articolo sulla ‘Nuova Bussola Quotidiana’ che ha tacciato come blasfemo un quadro dell’artista. Durante il rosario della scorsa settimana, i presenti, circa un centinaio, provenienti soprattutto da fuori città, e la maggior parte dei quali non è voluta entrare a vedere la mostra, hanno espresso diverse opinioni: da chi si aspettava un intervento da parte dell’autorità ecclesiale al fine della chiusura della mostra, a chi sottolineava che in una chiesa nessuna mostra possa essere esposta, qualsiasi siano gli oggetti rappresentati. Inoltre, ieri mattina è stato depositato in Procura a Modena, un esposto contro ignoti per vilipendio alla religione, da parte di ‘un gruppo di fedeli indignati’, come si sono definiti, che chiedono il ritiro della mostra.