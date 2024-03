’Gratia Plena’, Saltini ai detrattori: "Chi attacca non conosce l’arte"

"Non ho mai avuto alcun intento provocatorio, né dissacrante, e mai mi sarei aspettato un tale attacco per questa mia mostra. Questo mi rattrista molto". Il carpigiano Andrea Saltini, pittore, poeta e direttore artistico, la cui produzione è riconosciuta e costellata da premi a livello internazionale, così commenta le recenti polemiche sollevate in riferimento alla sua personale, ‘Gratia Plena’, inaugurata sabato scorso al Museo diocesano di Carpi, chiesa di Sant’Ignazio.

Andrea, la sua mostra sta suscitando molto clamore, cosa ne pensa?

"Mi pare di essere tornati indietro di 400 anni. Le persone attaccano ma nessuno che sappia autenticamente parlare di arte. Pare ci sia solo la voglia di colpire me e altri".

Come è nata la scelta di questa esposizione?

"Io non ho voluto trattare la ‘religione’, ma la spiritualità. Detto questo, le tematiche della mostra sono maturate in me non specificatamente per questa esposizione, le avevo dentro da tanto tempo. Sono un grande appassionato di Scritture, Vangeli, anche apocrifi, e diverse volte mi sono misurato nelle mie serie di dipinti sui concetti di spiritualità. E più volte ho lavorato per delle Diocesi, ma mai avevo ricevuto delle contestazioni tali".

Da dove vengono tali attacchi?

"Sono strumentali. Se proprio volevano attaccarmi, almeno lo avessero fatto sul piano che mi riguarda, ossia quello artistico. Se qualcuno invece vede le cose dove non esistono, non so cosa farci".

Cosa voleva rappresentare nel quadro ’incriminato’ dove una figura maschile copre i genitali di Gesù?

"Volevo semplicemente ‘coprire’ la nudità di un uomo, come in passato era stato fatto con i corpi della Cappella Sistina. Non c’è alcun intento malizioso: il concept artistico vorrebbe la tela posta in verticale, e infatti nel catalogo l’ho fatta fotografare come stesa a terra. Non c’è nulla di scabroso in San Longino che tocca il costato di Cristo sceso dalla Croce, probabilmente lo sta aiutando".

Se tornasse indietro… cambierebbe qualcosa nel quadro? "No, non modificherei nulla, mi è venuto così spontaneamente, e non c’era e non c’è alcun intento scabroso".

Che cosa è per lei l’arte?

"Un linguaggio che non si esprime in maniera convenzionale, dovremmo fare noi lo sforzo di fronte a un’opera di indovinare il canale, se proprio abbiamo intenzione di confrontarci con essa, perché viene usata come se fosse una lingua dall’artista per plasmare la propria realtà, il proprio modo di essere, ma non è padrona di nessuna verità".

r.m.