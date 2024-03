Gratia Plena, un esposto contro il Vescovo

Prima il sit-in, poi il cosiddetto "rosario di riparazione". Senza dimenticare una raccolta firme e, addirittura, l’esorcismo effettuato giovedì da Padre David di fronte alla chiesa di Sant’Ignazio. Fino ad arrivare, ora, a un esposto contro il Vescovo. È una pioggia di polemiche – o meglio, un vero e proprio temporale – quello scatenatosi sulla mostra Gratia Plena di Andrea Saltini, criticata per il quadro "Inri - San Longino" in cui viene ritratto una figura maschile chinata sul corpo di Gesù. L’artista, come noto, è stato sempre difeso dalla stessa Diocesi.

Ieri mattina, l’avvocato forlivese Francesco Minutillo ha presentato un esposto in Procura a Modena a carico di Mons. Castellucci e ai suoi collaboratori "per vilipendio alla religione cattolica, bestemmia ed esposizione di immagini blasfeme in un luogo sacro". "Nella giornata di ieri (giovedì, ndr) ho ricevuto e raccolto l’incarico da numerosi fedeli di Forlì, Ravenna e Bologna di depositare un esposto affinché la Procura di Modena valuti ed accerti le eventuali responsabilità in relazione a quanto sta accadendo presso la mostra promossa dalla Diocesi di Carpi ove sono esposti nella Chiesa Consacrata di Sant’Ignazio dei quadri che ripugnano anche il seppur minimo senso religioso cattolico" spiega l’avvocato. "Questa mattina (ieri, ndr) ho trasmesso alla Procura competente i primi atti nei quali si precisa come tali rappresentazioni costituiscono pubblica, palese ed esplicita offesa della Fede Cattolica realizzando il vilipendio tanto della Fede stessa quanto delle migliaia di fedeli, che giustamente scandalizzati ed indignati, hanno già sottoscritto appelli di chiusura e rimozione della mostra e partecipato a pubbliche preghiere di riparazione. Per tale ragione si è avanzata anche la richiesta del sequestro delle opere affinché venga immediatamente fermato lo scempio in corso".

Il testo dell’esposto è stato diffuso nei canali social dai fedeli e dunque chiunque lo condivida può provvedere alla sua sottoscrizione ed inoltro tramite raccomandata direttamente in Procura. "Non so prevedere quanti saranno ad associarsi ma, visto l’eco di indignazione emerse nei giorni scorsi non mi stupirei se vi saranno centinaia e forse anche migliaia di adesioni" precisa l’avvocato.

Nel frattempo, l’associazione ’Pro Vita & Famiglia’ – che aveva lanciato una petizione per fermare l’esposizione ha comunicato come "il quorum delle firme che ci si era prefissati è stato facilmente raggiunto".