Gratta e vince 2 milioni di euro con una giocata da 10

La dea bendata bacia ancora una volta Formigine. L’agenzia Agimeg riferisce che un fortunato cliente della Tabaccheria di Piazza della Repubblica 3 ha acquistato un Gratta e Vinci della serie ‘Super Numerosissimi’, dal costo di 10 euro. Ebbene, grattando il tagliando ha scoperto di aver centrato la vincita massima di 2 milioni di euro.

Dalla Tabaccheria attendono l’ufficializzazione della vincita. Non hanno ancora idea di chi possa essere il fortunato.

Ma quanto incasserà il vincitore?

"La somma – spiegano da Agimeg – che si metterà in tasca il vincitore non sarà quella trovata. Per gli importi superiori ai 500 euro è infatti prevista la cosiddetta ‘tassa sulla fortuna’ che pesa per il 20% sull’importo totale. Il fortunato giocatore incasserà quindi circa 1,6 milioni di euro". Non che ci sia da lamentarsi naturalmente.

Negli ultimi 12 mesi Formigine si è distinta in questo ambito. A maggio dello scorso anno, un fortunato giocatore del 10eLotto si è messo in tasca una vincita da ben 100mila euro.

A novembre del 2023, sempre a Formigine, è stato invece centrato un ’13’ al Totocalcio da 167mila euro. C’è da ricordare che nell’edizione 2021-2022 della Lotteria Italia nel comune modenese venne vinto il secondo premio da 2,5 milioni di euro. Ma anche con il Gratta e Vinci la soglia dei premi rimane importante.