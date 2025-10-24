"Grave assenza di vigilanza nell’ente"

Continua a fare discutere l’ammanco nei conti della Fondazione di Modena. Dopo il plauso iniziale per la tempestiva comunicazione alla cittadinanza, alla luce degli ulteriori fatti emersi, interviene nuovamente, con toni molto più critici, Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia, che questa volta parla di "situazione di estrema gravità nella gestione interna della Fondazione. Fondazione che – accusa Platis – avrebbe denunciato solo una minima parte dell’importo effettivamente sottratto. Questa discrepanza, unita all’assenza di vigilanza, denota una totale mancanza di controlli interni e una preoccupante inconsapevolezza della reale portata del danno economico subito. Una situazione – incalza Platis – che rappresenta una falla enorme nella credibilità di un ente costruito grazie ai risparmi dei cittadini modenesi, e che dovrebbe essere tutelato e gestito con la massima trasparenza, responsabilità e rigore. Fino all’intervento degli istituti bancari, nessuno all’interno della Fondazione sembrava essersi accorto di irregolarità, ammanchi o incongruenze.

Qualsiasi omissione o sottovalutazione – conclude Platis – mina irrimediabilmente la credibilità dell’ente e delegittima la sua funzione sociale e pubblica". Sulla questione è intervenuto anche Giovanni Bertoldi, capogruppo Lega Modena in Consiglio comunale, parlando di nuovo scandalo dopo aMo (oltre mezzo milione sparito dalle casse dell’Agenzia per la mobilità): "Ci sono preoccupanti anologie con dipendenti infedeli che con grande facilità distraggono somme cospicue e la totale o insufficiente mancanza di controlli interni. Chiediamo – dice – che le autorità competenti e le istituzioni locali rafforzino con urgenza i sistemi di vigilanza interna".