Grave incidente a Serramazzoni: restano gravi le condizioni della 27enne

Restano gravi le condizioni della 27enne coinvolta nel pauroso incidente avvenuto venerdì sera, intorno alle 19.30, alla Fondaccia . La donna si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva del Maggiore di Bologna, dove era stata immediatamente trasportata in elicottero. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, pare che la ragazza (che abita a Serra) stesse viaggiando da sola in macchina su via Giardini Sud in direzione di Pavullo, dove lavora. Per cause al vaglio dei rilievi effettuati dai carabinieri, in un rettilineo del tratto di provinciale tra l’incrocio per Pompeano e il caseificio San Pietro in Rio Torto, avrebbe perso il controllo della sua auto, terminando rovinosamente la corsa in uno stretto terrapieno tra due muri, profondo circa cinque metri rispetto al piano stradale. Fin da subito le sue condizioni sono apparse estremamente gravi. Sul posto si sono precipitati tutti i soccorsi: volontari dell’Avap di Serra e del Soccorso Alpino del Cimone, automedica, vigili del fuoco da Pavullo e Modena. Si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso di Bologna, dotato di visori notturni, che è riuscito ad atterrare nei campi della Fondaccia. Il complesso recupero di quanto rimasto della Toyota Yaris grigia è spettato all’Autosoccorso Pavullese Covili, coadiuvato dalla gru dei vigili del fuoco.

r.p.