Grave incidente tra 3 auto e un trattore a Modena: ferite ed estratte 2 persone

Modena, 21 ottobre 2025 – Questa mattina, alle 10.30 circa, i vigili del fuoco del comando di Modena sono intervenuti in strada Bellaria SS12 dell'Abetone e del Brennero, per un grave incidente stradale.

Coinvolte tre autovetture e un trattore agricolo. I vigili del fuoco prontamente intervenuti hanno 'liberato' due degli occupanti all'interno delle auto che sono rimasti feriti, in collaborazione con il personale sanitario presente sul posto. Intervenute anche la polizia locale e le squadre Anas.

A causa dell’incidente la strada è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, e il traffico viene deviato sulla viabilità locale, come da indicazioni sul luogo. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.