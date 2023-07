Grave incidente sulla tangenziale Losi Un motociclista di 55 anni è in rianimazione

È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna il motociclista carpigiano di 55 anni, L.D., che ieri mattina dopo le 13 si è scontrato con un’autovettura Audi guidata da un uomo di 57 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava percorrendo la tangenziale Bruno Losi in direzione Fossoli quando, oltrepassata l’intersezione semaforizzata con via Magazzeno, a livello di via Quattro Pilastri, ha impattato contro l’Audi che dal condominio del civico 2 di via del Bramante, si stava immettendo sulla strada Romana Nord, effettuando inversione a U per dirigersi verso l’Eurospin.

L’impatto dell’incidente è stato infatti molto violento.

E ad avere la peggio è stato il motociclista, il carpigiano di cinquantacinque anni, che è statotrasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ricoverato in Rianimazione, in gravissime condizioni e in prognosi riservata.

m. s. c.