Grave incidente tra due mezzi pesanti

Grave incidente ieri mattina, intorno alle 10.30 in strada Pederzona, direzione Bologna. Lo schianto ha coinvolto due veicoli, un autoarticolato Daf, guidato da un 45enne, e un autocarro Nissan, guidato da un 62enne residente in città. I due mezzi percorrevano la stessa direzione di marcia quando, per cause in corso di accertamento, sono entrati improvvisamente in collisione. L’autocarro, a seguito del violento impatto è finito fuori strada. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118, con automedica e ambulanza oltre a polizia locale e pompieri, che hanno estratto il conducente rimasto incastrato nel mezzo. L’autista dell’autocarro, un 62enne, ha riportato diverse ferite, in particolare un grave trauma toracico ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara. E’ adesso ricoverato nel reparto di chirurgia toracica con una prognosi di 40 giorni.