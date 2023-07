Grave infortunio a Soliera Operaio resta schiacciato

Si trova ricoverato in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna l’uomo di 55 anni, F.S., che ieri pomeriggio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Soliera nella zona residenziale di via Falcone e Borsellino, dove pare si stesse occupando di lavori edilizi all’esterno di un’abitazione col bonus 110%.

La prognosi è riservata e le sue condizioni sono gravi. Secondo alcuni testimoni, il 55enne era impegnato nello smontaggio del ponteggio e stava caricando alcune travi in un cantiere, per conto della ditta per la quale lavora. L’operaio avrebbe riportato un trauma al torace durante una manovra, mentre operava con una gru, rimanendo schiacciato tra le travi trasportate e il camion su cui dovevano essere caricate. Non è però escluso che l’uomo sia stato vittima di un malore. Sul posto, oltre i mezzi di soccorso, i carabinieri e la medicina del lavoro.

Sul posto hanno eseguito tutte le rilevazioni necessarie e ascoltato i testimoni per cercare di ricostruire la dinamica esatta di quello che è accaduto.

Pare che ad accorgersi del fatto siano stati alcuni operai che dalla parte opposta del cantiere continuavano a chiamare la vittima senza però ricevere risposta: questo ha fatto scattare l’allarme.

