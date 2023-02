Nel movimentare una balestra che avrebbe dovuto installare sul telaio di un camion, era rimasto con la mano schiacciata sotto il carico. L’uomo, un saldatore, riportò gravi fratture a due dita della mano sinistra. Ieri il datore di lavoro è stato condannato a tre mesi mentre la società Cooperativa, con sede a Vignola, è stata assolta. L’infortunio sul lavoro risale al luglio del 2017.

Ieri si è chiuso il processo: l’amministratore unico della ditta è stato condannato a 3 mesi perché, per l’accusa, non garantì la formazione al dipendente riguardo alla natura dei rischi delle mansioni svolte. Inoltre, secondo la pubblica accusa, l’imputato aveva adottato un documento di valutazione dei rischi gravemente carente ed incompleto sugli effettivi rischi dati dalla movimentazione manuale dei carichi. La ditta, invece, difesa dall’avvocato Giuseppe Rizzo, in qualità di persona giuridica era a sua volta imputata nel processo ma ieri è stata assolta.