Grave schianto nel sottopasso. Rimasti feriti tre giovanissimi. Ventenne in terapia intensiva

Quando i soccorsi sono giunti sul posto si sono resi subito conto di quanto l’impatto fosse stato violento e devastante: delle due auto, infatti, non erano rimaste che carcasse di ferro. All’interno tre giovani, incastrati nelle lamiere contorte. Ad avere la peggio una ragazza di 20 anni, ora ricoverata in terapia intensiva, in prognosi riservata a Baggiovara. Lo schianto si è verificato venerdì notte nel sottopasso di via monsignor Neviani, che collega Sant’Anna a San Cataldo. L’incidente si è verificato alle 2.30 circa ed ora sono in corso gli accertamenti, da parte della polizia locale, per stabilire la dinamica. Quel che è certo è che a finire l’una contro l’altra sono state due vetture che viaggiavano in opposti sensi di marcia: non si esclude quindi che una delle due possa aver invaso la corsia opposta nel percorrere il sottopasso.

Sul posto sono accorsi subito i pompieri con più squadre e i sanitari del 118, con automedica e ambulanze. I pompieri hanno lavorato a lungo per riuscire ad estrarre i tre feriti dalle lamiere: infatti le ‘carcasse’ dei mezzi erano talmente accartocciate da imprigionare all’interno gli occupanti. Una volta estratti dagli abitacoli, tutti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Baggiovara. Le condizioni della 20enne sono apparse subito gravissime: una volta stabilizzata sul posto, la giovane è stata poi trasportata in ospedale. La sua prognosi è riservata a causa dei traumi gravissimi riportati nell’impatto. Ferite gravi poi per un 29enne ricoverato nel reparto di ortopedia: il giovane ha una prognosi di due mesi. Trenta giorni di prognosi, invece, per una 25enne ricoverata in medicina D’Urgenza. Secondo i primi accertamenti lo scontro è avvenuto tra una Peugeot 5008 condotta da un 29enne italiano, residente in un comune di limitrofo e una Volkswagen golf condotta dalla ventenne, che viaggiava con una 25enne, entrambe italiane residenti nel distretto ceramico. Ora, per far luce sulla dinamica dello schianto, sono in corso accertamenti da parte della polizia locale, subito intervenuta sul posto. Il tratto di strada del sottopasso è stato chiuso al traffico per permettere prima i soccorsi e poi la rimozione dei mezzi incidentati ed è stato riaperto alle 5 del mattino.

Lievi lesioni, invece, per una ciclista che ieri, in tarda mattinata si è schiantata contro un autobus all’intersezione semaforica con via dei Fogliani. La donna, 46enne straniera ha riportato alcune lesioni. L’autobus procedeva a bassa velocità e a semaforo verde. Sul posto, per gli accertamenti di rito, la polizia locale

Per ora, la provincia di Modena, occupa la prima posizione a livello regionale nella triste classifica della mortalità dovuta alle collisioni stradali. Solo due incidenti (18%) hanno interessato il capoluogo, mentre 9 (82%) sono avvenuti in restanti comuni della provincia.