"Gravi episodi, i cittadini chiedono sicurezza"

Si fa sentire l’opposizione del centrodestra a seguito degli ultimi gravi episodi di cronaca che hanno riguardato la comunità locale, con un omicidio e un accoltellamento. A intervenire, nello specifico, è il consigliere comunale Luca Forghieri, capogruppo del Centrodestra per Castelnuovo e Montale, che critica l’amministrazione e chiede un "piano permanente" sulla sicurezza. "Da anni – dice tra l’altro Forghieri - noi del Centrodestra per Castelnuovo e Montale ci battiamo per sensibilizzare l’amministrazione di sinistra sul tema "sicurezza". Più volte abbiamo chiesto a gran voce di prendere atto della difficile situazione in corso nel nostro territorio e di attivarsi di conseguenza, ma non siamo mai stati ascoltati. Il sindaco Paradisi e la sua maggioranza hanno evidentemente sottovalutato lo stato di fatto e ci hanno sempre accusati di un’errata ed esagerata percezione. I furti in abitazioni e aziende, le vetrine distrutte di negozi, gli scippi, le truffe ad anziani, lo spaccio di droga nei parchi e nei centri di Castelnuovo e Montale non sono stati sufficienti a far capire al sindaco che la situazione non era tranquilla. Tanto è vero che, anche all’indomani dell’omicidio in via Casette Zanasi, il sindaco ribadiva sui giornali che Castelnuovo "non è un paese pericoloso". Le sue parole sono state smentite meno di ventiquattro ore dopo con un ulteriore gravissimo episodio di accoltellamento. Da quanto appreso si tratta di casi non collegati tra loro, ciò significa che in giro ci sono più persone armate di coltelli che non hanno alcun problema nell’usarli contro un cittadino. Non dimentichiamo altri importanti casi di violenza che si sono susseguiti negli ultimi tempi: un uomo, già sorvegliato speciale, è stato arrestato dopo aver compiuto 21 furti; alcune settimane fa, al termine di una partita di calcio a Montale, un calciatore è stato aggredito con un’arma da taglio da un altro giovane; a gennaio uno studente di Montale è stato aggredito, rapinato e accoltellato sul sedile del bus; ad aprile dello scorso anno si è verificata una violenta lite, a colpi di bottiglia, nei pressi del bar in centro a Castelnuovo Rangone…Stante l’incremento degli atti di criminalità – prosegue Forghieri - il sindaco non ha agito con i giusti provvedimenti. Come si è potuto pensare che semplici cartelli o telecamere potessero essere utili a prevenire vandalismo e criminalità? La prevenzione si fa con un adeguato numero di agenti. Ricordiamo che, da quando gli agenti di polizia municipale sono gestiti dall’Unione Terre di Castelli, le 12 unità precedentemente poste a Castelnuovo ora sono solo 6. Oggi, noi del Centrodestra di Castelnuovo e Montale, nuovamente chiediamo che, per amore della nostra collettività, l’Amministrazione di sinistra prenda adeguati provvedimenti di repressione e scoraggiamento alla criminalità. Ci auguriamo, quindi, che l’incremento dei controlli delle forze dell’ordine in corso in questi ultimi giorni, da noi sempre auspicato, diventi un piano permanente".

Marco Pederzoli