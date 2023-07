Graziano Pattuzzi salutato dal PD, "Rinnovamento e opposizione all'amministrazione Venturelli"

Proseguono i ringraziamenti a Graziano Pattuzzi per l’impegno e il lavoro fatto in consiglio comunale. Giovedì aveva annunciato a sorpresa le sue dimissioni, lasciando il posto a Susan Baraccani. Ad intervenire, questa volta, è la base del Partito Democratico, con il segretario di Pavullo Matteo Manni (nella foto): "Graziano è e rimane parte fondamentale della nostra comunità politica e continuerà con la sua esperienza e conoscenza a fare la sua parte nella segreteria del nostro Circolo – sottolinea Manni –. Questo passaggio per noi rappresenta un tassello fondamentale per il rinnovamento del nostro partito, che dopo le elezioni e ora – con l’ingresso in consiglio comunale di Susan Baraccani – conferma la fiducia ad una nuova generazione. L’obiettivo è lavorare per una proposta che prenda il meglio dell’eredità della stagione passata e lo unisca a nuove energie, idee e passione. Vogliamo riunire il prima possibile il centrosinistra pavullese per lavorare insieme e presentarci alle prossime elezioni con una coalizione unita ma, soprattutto, con una proposta nuovamente credibile. La linea politica di opposizione all’amministrazione di Venturelli viene confermata – chiarisce Manni –: i problemi dei cittadini non vengono risolti, a volte nemmeno ascoltati e noi intendiamo rappresentarli con Susan come abbiamo fatto in questo anno e mezzo con Graziano".

r.p.