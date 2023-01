"Grazie a Tomei, sempre equilibrato"

Quattro anni di lavoro impegnativi caratterizzati "dall’esperienza della pandemia e dall’impegno nel restituire alla Provincia un ruolo significativo ed essenziale nei processi di area vasta, in collaborazione con i Comuni e in un dialogo continuo con la Regione, nonostante da Roma non si sia ancora stata definita una prospettiva chiara per l’ente". Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, anche vice presidente della Provincia, ringrazia così Gian Domenico Tomei al termine dell’incarico di presidente che "ha saputo svolgere con equilibrio in un quadro nazionale che purtroppo risente ancora della lunga transizione che caratterizza l’ente Provincia, in attesa di una riforma che ne torni a definire con chiarezza compiti e prospettive".

Sul cambio al vertice della Provincia interviene anche il deputato Pd Stefano Vaccari: "È indispensabile che l’intervento ordinamentale sulle province non sia limitato al solo sistema elettorale ma dia certezza a questi enti anche sul piano istituzionale, organizzativo e finanziario, chiamando il legislatore statale ad intervenire sulle funzioni fondamentali, sul sistema elettorale e sugli organi di governo". Sabato i consiglieri comunali dei Comuni modenesi eleggeranno il nuovo presidente della Provincia. È un appuntamento importante proprio nel periodo storico nel quale si sta ridiscutendo il ruolo e le funzioni di questi enti. "Voglio ringraziare il presidente uscente Gian Domenico Tomei, assieme al consiglio provinciale, per il lavoro svolto durante il suo mandato a sostegno dello sviluppo economico, infrastrutturale e dei servizi per il territorio, e augurare buona fortuna al candidato per il centrosinistra Fabio Braglia che merita il pieno e fattivo sostegno da parte di tutti i consiglieri e i sindaci modenesi".