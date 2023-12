Grazie ad #abbiamonelcuore riapre l’officina T-Riparo

E’ un progetto improntato sul riuso quello che si è classificato al primo posto della graduatoria modenese del concorso #abbiamonelcuore.

Nei giorni scorsi, infatti, in municipio a Modena, sono state premiate le 5 idee presentate nella sezione dedicata al capoluogo mentre l’iniziativa del Gruppo Hera prosegue ora in altri 27 comuni della nostra provincia.

A Modena il primo premio in denaro è stato assegnato al progetto ‘Ripariamo insieme’ presentato dall’associazione Insieme in Quartiere per la Città, la cui proposta, a tema riduzione dei rifiuti, riguarda il coinvolgimento dei cittadini in attività di riparazione, e quindi recupero, di beni usati ma ancora utilizzabili.

L’idea prevede la riapertura al pubblico dell’officina di comunità T-Riparo, presso il centro di riuso Tric e Trac, che si trova in via Nobili a Modena, adiacente alla stazione ecologica Leonardo.

L’officina, rimasta inattiva a causa della pandemia, accoglierà di nuovo i cittadini che vogliano imparare a riparare oggetti ancora utilizzabili, ad esempio mobili, abiti, giocattoli, biciclette, favorendo, così, la riduzione dei rifiuti attraverso il riuso, oltre alla socialità.

"Siamo orgogliosi di aver vinto il primo premio che ci consentirà di proseguire la nostra attività basata sul riuso come azione antispreco e sociale", ha commentato la responsabile dell’associazione, Elisa Paltrinieri Bedeschi, che ha ritirato il riconoscimento dalle mani dell’assessore all’Ambiente del comune di Modena, Alessandra Filippi, e dal responsabile dell’Area Ambiente di Modena del Gruppo Hera, Paolo Paoli.

"Ripariamo qualsiasi tipo di merce – conclude Paltrinieri Bedeschi – Tra i nostri obiettivi, anche l’educazione dei bambini al riuso creativo. Non si butta via niente ma tutto si ricicla".