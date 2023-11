Grazie alla struttura. Bellavista di Zocca: c’è tanta professionalità

Vorrei esternare l’esperienza positiva vissuta dalla mia famiglia relativamente all’accoglienza e alla cura che la struttura ricettiva per anziani Bellavista di Zocca ha riservato alla mia mamma. La mia mamma ha avuto un piccolo incidente domestico che le ha procurato la frattura del femore, dopo la dimissione dall’ospedale necessitava di un periodo di fisioterapia per la sua completa riabilitazione, nonché di assistenza continua che noi famigliari non potevamo garantire. Ci siamo pertanto rivolti al Bellavista ed abbiamo ricevuto subito disponibilità. La sua permanenza in struttura era stata preventivata per la durata di circa un mese, con riserva a seconda di come la riabilitazione sarebbe progredita, poiché i progressi della mamma sono stati evidenti e ha ritrovato la sua mobilità ed indipendenza, al termine del periodo prefissato abbiamo deciso di riportarla a casa. Pertanto in fase di commiato dalla struttura ci sentiamo di esprimere i più sentiti ringraziamenti verso la titolare Giulia e tutti gli operatori impiegati presso il Bellavista, per la cura, la disponibilità, la dedizione, con cui si sono impegnati nei confronti della mamma che è stata accudita amorevolmente e con tutte le attenzioni del caso in un’atmosfera serena, gioiosa e famigliare che non le hanno fatto sentire la nostalgia di casa e dei suoi cari. In un mondo in cui non si perde occasione di puntare il dito nei confronti di chi non svolge al meglio le proprie attività crediamo sia doveroso dare riconoscimento chi quel lavoro lo fa con umiltà, dedizione e amore.

Francesca Fantini