Grazie Amo, servizio indispensabile per i malati

Gentile redazione,

esprimo apprezzamento per l’attività svolta da AMO Area Nord, Associazione Malati Oncologici dei nove comuni dell’Area Nord con un ringraziamento particolare per il Progetto Trasfusioni a Domicilio, progetto nato nel 2011. E’ un servizio straordinario, chi scrive questa lettera conosce una persona che ne sta usufruendo, perché è possibile fare trasfusioni a domicilio del paziente evitando di andare in ospedale.

E’ un servizio molto apprezzato dai pazienti, dai loro famigliari e dai loro medici curanti.

Grazie AMO

Nunzio Borelli, Medico di Famiglia di Medolla