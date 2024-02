Greco lascia: "Adesso la famiglia"

MIRANDOLA

Alberto Greco lascia come sindaco della città di Pico e – in maniera inusuale – nell’annunciare la rinuncia fa un esplicito endorsement a favore della sua vicesindaca Letizia Budri. "Il mio intendimento – ha detto ieri davanti alla stampa – è quello di non ricandidarmi più". La decisione di Greco mette fine a tutta una serie di suggestioni su una sua presunta volontà nelle ultime settimane di ripensarci a seguito dei contrasti insorti all’interno della coalizione di centrodestra, in ordine sparso sul nome del successore, che sembrava trovare compattezza solo sul suo nome. Divisioni confermate sia da dichiarazioni di esponenti di Fratelli d’Italia e Forza Italia, oltre che dallo stesso Greco. "Sono stato in stand by – conferma il primo cittadino – perché c’era notizia di screzi all’interno della maggioranza di centrodestra ed ho cominciato a sentire odore di maretta.

E questo mi ha turbato perché sono convinto che il centrodestra è in condizione di fare una campagna che la può portare ad essere vittorioso al primo turno, senza dover ricorrere al ballottaggio". Dietro la scelta di abdicare ci sono motivazioni per gran parte personali, l’esigenza di essere più vicino alla famiglia, agli amici e non ultimo i recenti problemi di salute legati alla sua malattia. "Ritengo – ha aggiunto – sia arrivato il momento di dedicarmi agli affetti e per questa ragione rinuncio a candidarmi per un eventuale secondo mandato. Io compio 72 anni e non sono pochi per sostenere un ruolo che diventa sempre più faticoso".

Congedandosi ha ricordato i tanti momenti che hanno caratterizzato il lavoro e l’impegno di questa legislatura, dal fronte sicurezza, all’animazione della vita della città, rivendicando con orgoglio l’uscita di Mirandola dalla Unione Comuni Modenesi Area Nord, motivata dal fatto che appena insediato ha avuto modo di rendersi immediatamente conto che qualcosa non funzionava. "Di 29 servizi gestiti da Ucman – ha ricordato Greco che fu inizialmente presidente Ucman – solo 15 erano effettivamente condivisi da tutti. In molti casi tanti Comuni non avevano unificato i loro servizi e io ho chiesto ci si uniformasse". Greco non ha escluso un suo ritorno in consiglio comunale, ma concludendo si è voluto soffermare su chi vedrebbe al suo posto. "Per quel che mi riguarda e che potrò fare – ha concluso Greco – per me il candidato sindaco futuro è Letizia Budri. Primo perché è stata mia vicesindaco e ho avuto modo di apprezzarla, poi perché rappresenta la continuità nella gestione della giunta Greco. E mi aspetto di conseguenza dai partiti che mi sostengono che verrà confermato quello che ho detto io".

Alberto Greco