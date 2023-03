Greco punta su un’altra ingegnera Luppi in pole per sostituire Canossa

Pare concluso il rebus che per giorni ha animato le chiacchiere e l’attesa per la sostituzione della "dimissionata" assessora Antonella Canossa. Dopo molti dinieghi e ponderate riflessioni il sindaco Alberto Greco avrebbe trovato la disponibilità di Federica Luppi. Per un’ingegnera che se ne va, ne arriva un’altra e tra l’altro con le stesse competenze professionali, essendo esperta di sicurezza sul lavoro e ambientale. Trentottenne, originaria di Concordia, laureata in ingegneria civile e ambientale all’università di Verona, ora residente a Medolla, e iscritta all’ordine degli ingegneri della provincia di Modena dal 2010, ha lavorato come addetta alla consulenza normativa in Aimag e, più recentemente, fino al 2019, come responsabile sicurezza e ambiente all’Imperiale di Mirandola. Attualmente opera presso LivaNova.

Nessun passato in politica, il nome di Luppi è un po’ una sorpresa che ha spiazzato i rumors di questi giorni, che vociferavano sulla ipotesi di un ingresso in giunta del capogruppo Lega in consiglio comunale e segretario provinciale del Carroccio, Guglielmo Golinelli, o della moglie la professoressa Mariapaola Bergomi, già presidente del Memoria Festival di Mirandola e docente incaricata di Filosofia della conoscenza alla Pontificia università gregoriana di Brescia. La sempre più risicata maggioranza su cui si regge la giunta monocolore leghista (11, di cui 2 ballerini, su 17), dopo le "mani libere" assunte da Forza Italia e da Fratelli d’Italia per i comportamenti votati all’autosufficienza assunti da Greco e Golinelli, che anche in questa circostanza non hanno ricercato alcun dialogo con gli alleati, ha costretto a orientare la ricerca del sindaco su un nome sostitutivo a Canossa esterno al gruppo consiliare.

Una scelta orientata su un nome noto come Golinelli o altri del gruppo Lega avrebbe reso troppo precaria la maggioranza, in quanto Golinelli, o altro nome tra i consiglieri, si sarebbe dovuto dimettere, aprendo le porte del municipio alla prima dei non eletti, Antonella Canossa.

In questo modo la maggioranza sarebbe stata appesa a un filo e all’umore di tre esponenti non allineati.

