Green Game, il Meucci alle finali nazionali

Il Meucci porta Carpi al teatro Olimpico di Roma. L’istituto superiore si è, infatti, classificato per la finale nazionale del ‘Green Game’, l’evento dell’anno in tema di sostenibilità e corrette modalità di raccolta differenziata, giunto all’XI edizione. La gara conclusiva si svolgerà nella capitale mercoledì 22 maggio e vedrà protagonisti gli studenti e le studentesse degli istituti secondari di II grado provenienti da tutta Italia, tra cui appunto il Meucci di Carpi che, con le classi 1S e 1A, rappresenterà non solo la nostra città, ma tutta la provincia di Modena. Il road show, partito ad ottobre, ha suscitato grande entusiasmo e la partecipazione di oltre 37.000 studenti. Le classi finaliste si contenderanno il titolo di Campione nazionale Green Game 2024, oltre ai premi in palio per le prime tre scuole classificate: un contributo per l’acquisto di materiale didattico di 750 euro per la prima classificata, 500 per la seconda e 250 per la terza.

Soddisfazione espressa dalla dirigente scolastica del Meucci, Viviana Valentini: "A dicembre scorso undici classi prime e seconde del nostro istituto hanno partecipato on line alla diretta del progetto didattico nazionale ‘Green Game’ A Scuola di Riciclo, sfidandosi in un quiz con domande sulle corrette modalità di raccolta differenziata e riciclo degli imballaggi in acciaio, alluminio, bioplastica, carta plastica e vetro e sostenibilità ambientale. Un’opportunità unica ed emozionante per tutti gli alunni! Il ‘Green Game’ si pone infatti l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sull’importanza della sostenibilità ambientale e della corretta raccolta differenziata per ispirare le nuove generazioni a diventare cittadini responsabili e custodi del nostro pianeta. Durante la diretta le classi 1A e 1S si sono distinte per correttezza e celerità nelle risposte date, e Nicolò Re della 1A si è aggiudicato un buono Amazon per essersi classificato tra i primi. I risultati ottenuti hanno permesso alle due classi di accedere alla finale nazionale: qui saranno rappresentate da 4 studenti/studentesse per ogni classe (per permettere a tutte le 20 scuole di partecipare) gli altri assisteranno sostenendo i compagni in qualità di pubblico. Le classi saranno accompagnate dai docenti Lorena Pellacani, Ivana Colao, Daniele Raosa, promotore dell’iniziativa e Francesco e Francesco Amorati". Saranno anche presenti i rappresentanti dei Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, promotori del format e i veri pilastri del Green Game che con il loro impegno costante rendono possibile ogni anno la realizzazione del format che promuove i valori della sostenibilità ambientale tra gli studenti.

Maria Silvia Cabri