"Green Village, 53 anni di storia Orgogliosi del progetto di Rivetti"

Al Green Village di Bagazzano arriva il Modena Calcio: Giorgio Messori e la sorella Anna Maria lasciano dopo 53 anni d’attività.

Ora è certo: dove c’era lo storico maneggio-ristorante Green Village di Bagazzano della famiglia Messori, sorgerà il nuovo centro sportivo del Modena Calcio di Carlo Rivetti. Un progetto pensato e realizzato in tempi brevi tanto che, dopo i preliminari per ottenere i permessi, nei mesi di settembre-ottobre dovrebbero iniziare i lavori per costruire 5 campi da gioco e gli edifici di servizio.

Messori, come ci si sente a lasciare dopo 53 anni d’attività?

"Felice, perché potrò finalmente riposare, ma soprattutto sapendo che l’area di 90mila metri quadri, turistico-alberghiera-sportiva non cambierà destinazione d’uso, accogliendo centinaia di giovani che trasformeranno Bagazzano in un centro sportivo d’eccellenza, con ricadute positive su tutto il paese". Un po’ di nostalgia?

"Sicuramente. Il Green Village aprì i battenti nel lontano 1970 a fianco del maneggio per cavalli e costituì per quegli anni una vera e propria novità, non solo per Nonantola, ma per tutto il territorio, da cui giungeva una appassionata clientela amante dell’equitazione e della buona cucina. Pensi che in quel periodo vendevo caramelle in tutta la provincia e parte della montagna; tra i clienti il maneggio Sagittario di Vignola e Odorici di Castelfranco. Da qui nacque l’idea. Mia sorella disse: perchè no!. Il Green è sorto sul podere dei nostri genitori: mentre continuavamo a lavorare la terra, togliemmo le vacche dalla stalla, mettendoci i cavalli. Nostra madre Armida faceva lo (il) gnocco e nostro padre Francesco si occupava di salumi e lambrusco. Col tempo, ci siamo ingranditi aggiungendo campi da tennis, un scuderia, e nella stalla realizzammo il primo ristorante, con Anna Maria in cucina".

Tanta acqua passata sotto il ponte di Navicello, dunque? "Certamente. Grandi fatiche, ma anche tante soddisfazioni e moltissimi amici, che ci aiutarono all’inizio, e coi quali ci ritroviamo ancora".

Una bella storia a lieto fine...

"Sapere che il Green risorgerà grazie alle idee futuriste di un importante imprenditore ci riempie d’orgoglio".

Gian Luigi Casalgrandi