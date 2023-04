Greg testimonial del nuoto: "Sport inclusivo"

Una serata di sport e salute. Giovedì sera, l’Auditorium Enzo Ferrari ha accolto Gregorio Paltrinieri, stella internazionale del nuoto, medaglia d’oro a Rio 2016. Sul palco, l’atleta carpigiano è stato intervistato dal giornalista Alberto Venturi, insieme al suo carismatico allenatore Marco Bonifazi, laureato in medicina e prof universitario. Tanti i temi trattati, a partire dai prossimi obiettivi: "Sono anni piuttosto pieni di appuntamenti – ha raccontato Paltrinieri – abbiamo due mondiali: uno a luglio e uno a gennaio, posticipato a causa della pandemia, e poi le Olimpiadi nel 2024 a Parigi. Tre competizioni importanti". La carriera del campione del mondo in carica, dei 1500m e della 5km in acque libere, ha avuto alcune tappe fondamentali, tra le quali c’è sicuramente il passaggio alle competizioni in mare. "Avevo bisogno di nuovi stimoli, era come se la piscina non mi bastasse più – ha spiegato Greg – volevo provare qualcos’altro e ho deciso di cambiare. Ho scelto un allenatore che predilige il mare e ho ampliato i miei orizzonti. Tra le onde ho capito veramente quello che posso fare con l’acqua. Mi alleno con un gruppo straordinario. Allenarsi con i migliori non è facile, ogni giorno hai voglia di dimostrare che sei tu il numero 1, quindi devi imparare a gestire lo stress e gli stimoli – ha spiegato – Tuttavia, trovare persone che ti stimano e ti aiutano nei momenti no è fondamentale per chi come me fa 20 km in acqua sei giorni alla settimana". "Il nuoto – è intervenuto Bonifazi – è uno sport inclusivo che va bene per tutti: in Italia però solo il 25% della popolazione fa attività in modo organizzato. Eventi come quello di stasera sono importanti e diffondono la cultura dello sport". L’attività fisica è sinonimo di crescita personale. "Solitamente i ragazzi che vengono obbligati dai genitori a rinunciare allo sport per lo studio, studiano meno di quelli che lo praticano regolarmente: gli atleti hanno una gestione del tempo migliore e un rapporto più sano col cibo perché imparano a conoscersi grazie all’allenamento. È importante lasciare autonomia ai nostri ragazzi, i talenti hanno bisogno di esplorare le proprie capacità e di sfidare la possibilità di fare errori".

Davide Vanni