Grossa pietra contro l’auto: finestrino e parabrezza distrutti: "Vile atto vandalico"

"E’ stato un vile atto vandalico. Hanno distrutto la macchina di mio fratello e mi appello ai cittadini: se qualcuno ha visto qualcosa parli". E’ questa la denuncia di Fabia Valentini di Formigine. La donna, infatti, ieri mattina intorno alle 10.30 si è resa conto di come l’auto del fratello, parcheggiata sotto casa, in via Giardini, fosse stata danneggiata con una grossa pietra. "Mio fratello, 54 anni e mia nipote – spiega la donna – vivono sopra al negozio della Tim, in via Giardini. Mia nipote è uscita di casa alle 7.30 e la macchina era intatta. Tre ore dopo, quando sono arrivata io, era distrutta. Hanno rotto il vetro del lato conducente e quello davanti. Non c’era nulla da rubare all’interno e non hanno portato via nulla. A nostro parere è stato un gesto di puro vandalismo e non un tentativo di furto. In quel punto però – continua Valentini – non ci sono telecamere e chi vive lì accanto non ha visto nulla.

Ma via Giardini è una strada particolarmente trafficata. Se qualcuno avesse visto qualcosa – conclude – è pregato di contattarmi al 3332660453".

Il proprietario della vettura, ieri mattina, si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia. v.r.