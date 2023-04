Grosso albero si abbatte sul sentiero Tre turisti feriti, all’ospedale anche un bimbo

Due famiglie mirandolesi ’miracolate’ ieri durante una gita sui colli Euganei. Poco prima di mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la passeggiata Callegari ad Arquà Petrarca (in provincia di Padova) per lo sradicamento di un albero che cadendo ha coinvolto tre persone, tra cui un bambino, rimasti feriti lievemente. Le due famiglie provenivano proprio dalla Bassa modenese, in particolare da Mirandola e avevano scelto la località veneta, uno dei borghi più belli d’Italia, per trascorrere la giornata di festa.

Durante la passeggiata, sono stati coinvolti nella caduta della grossa pianta che per fortuna non li ha schiacciati: sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem e portati in ospedale per ulteriori accertamenti. I vigili del fuoco arrivati da Este, hanno tagliato le parti pericolanti e messo in sicurezza l’area. Sul posto il sindaco e i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Proprio il sindaco di Arquà, Luca Callegaro, ha raccontato l’accaduto: "Dopo il temporale, si è sradicato all’improvviso un albero lungo la passeggiata Callegari. Due famiglie di Mirandola che vi stavano passando sotto sono state coinvolte. Alcuni di loro, trasportati al pronto soccorso sono stati dimessi fortunatamente dopo un paio d’ore con delle contusioni e qualche escoriazione. La famiglie poi sono rientrate a Mirandola. Mi sono scusato per il fatto accaduto e al contempo invitati a fare ritorno nel nostro borgo, logicamente come ospiti della nostra comunità".