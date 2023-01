Gru inutilizzata blocca via Menotti Nasce un comitato: "Esasperati"

Si definiscono "esasperati" i residenti e i commercianti della centralissima via Ciro Menotti che ieri hanno ufficializzato la costituzione del ‘Comitato per la riapertura al traffico di via Ciro Menotti’. Obiettivo, spiega la presidente Anna Freschetti, è "la riapertura al traffico della via, a fronte della gru che da alcuni anni è stata installata al servizio del cantiere del civico 8, e che da otto mesi è ferma, non ne conosciamo le ragioni e chiederemo un accesso agli atti. Un ostacolo per la circolazione carrabile e pedonale, togliendo parcheggi e creando spazi poco illuminati che favoriscono atti di malcostume e violenza in quanto la zona risulta più nascosta agli occhi dei cittadini, ma soprattutto al personale di Pubblica sicurezza". Tra gli scopi del Comitato vi è anche la valorizzazione della via, mediante eventi sociali e culturali. "Se non saremo ascoltati dall’Amministrazione, daremo avvio ad una petizione e non solo".

m.s.c.